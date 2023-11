Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Lazar Samardzic, su cui è forte l'interesse della Juventus ma per cui non è da escludere un ritorno di fiamma dell'Inter:

"Se resta a Udine a gennaio? Non è detto, se siamo sicuri non lo so, l'Udinese deve stare attenta. Ha già perso Beto a poche ore dalla fine del mercato, ora l'unico che segna è Lucca, perdere anche Samardzic a gennaio sarebbe molto pesante".