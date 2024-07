L’Inter dopo aver lavorato in questi mesi in anticipo (vedi gli affari Zielinski e Taremi) e aver preso Martinez dal Genoa, ora è di nuovo sul mercato alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Buchanan". Lo assicura Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel classico editoriale scritto per TMW in cui viene fatto il punto anche sul mercato interista.

"I nerazzurri hanno valutato alcuni profili tra cui Hermoso (che sarebbe a parametro zero) e anche Ricardo Rodriguez ma la scelta della proprietà è più per una soluzione di prospettiva. È così che Ausilio si è messo in moto su altri fronti e ora l’ipotesi che si sta scaldando è quella che porta a Cabal del Verona. Il colombiano ha un contratto con il club gialloblù fino al 2027. È stato anche nel mirino della Lazio, che poi ha deciso di virare su Nuno Tavares. La sua valutazione è intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa sta andando avanti. Intanto la società nerazzurra è a un passo dal chiudere l’operazione Tessmann con il Venezia. Non è cambiata la strategia, nel senso che il suo approdo all’Inter sarà nella prossima stagione. Il Venezia spinge per averlo fino a giugno ma il centrocampista potrebbe anche essere girato in prestito all’estero".