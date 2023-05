Dopo l'analisi fatta nelle varie emittenti televisive, l'allenatore dell'Hellas Verona Marco Zaffaroni ha commentato la brutta serata di ieri sera contro l'Inter: "Sicuramente l'approccio è stato buono, sapevamo di giocare contro una squadra forte che, soprattutto in questo momento, è in grandissima condizione. All'inizio, la squadra ha fatto quel che doveva fare, contrastando e ripartendo bene. Purtroppo siamo passati in svantaggio con un autogol, poi c'è stata la rete di Calhanoglu. Sicuramente non dovevamo prendere il terzo gol, arrivato purtroppo da una nostra ingenuità, una giocata che in quel momento non ci stava.

La seconda parte di gara andava gestita meglio, anche emotivamente: può succedere di prendere gol contro l'Inter, ma ci deve essere una reazione diversa e dovremo lavorare su questo aspetto. Ci dispiace per i nostri tifosi, che ci seguono sempre, e gli chiediamo scusa per questa prestazione, c'è stato un calo emotivo che dobbiamo cercare assolutamente di evitare nelle prossime - ha detto ai canali ufficiali del club gialloblu -. Sappiamo che la prestazione è da rivedere, toccando i tasti giusti, ma da domani bisognerà ripartire con l'entusiasmo giusto, consapevoli di aver fatto degli errori. Dovremo preparare una gara molto importante. In questi cinque mesi abbiamo fatto una grande rincorsa e un tempo e mezzo di una partita, tra l'altro contro l'Inter, non deve compromettere questo percorso".