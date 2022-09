Ondřej Šiml è logicamente amareggiato per il modo in cui il suo Viktoria Plzen si è arreso all'Inter Primavera, incassando 3 gol in 5', nella seconda gara del girone C di Youth League: "Sono deluso, volevamo ottenere un risultato migliore - ha ammesso candidamente il tecnico dei cechi dopo il triplice fischio -. Alla fine del primo tempo eravamo sotto di tre gol, poi è stato difficile recuperare. Ci è mancata ferocia in difesa, in generale non siamo soddisfatti di come abbiamo difeso".