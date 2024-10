L'anno scorso, Joel Magnin ebbe il compito di traghettare lo Young Boys Berna verso la conquista del campionato. Questa volta, il tecnico torna a guidare ad interim la squadra giallonera dopo l'esonero di Patrick Rahmen con un compito ben più probante: toglierla dalle sabbie mobili dell'ultimo posto in classifica. "Ma non è lì che la voglio lasciare", garantisce Magnin ai microfoni della SRF alla vigilia del match contro il Lucerna.

Magnin si è concentrato, tra l'altro, sull'aspetto mentale e ha scambiato molte informazioni con i suoi giocatori in conversazioni faccia a faccia. "Per me la domanda più importante è: 'Come stai veramente?'. Vedo la squadra giocare dall'estate e voglio pensare che desiderino davvero risalire. Ora deve solo scattare quella scintilla in testa, questo è il mio lavoro".