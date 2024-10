Zachary Athekame, terzino 19enne arrivato allo Young Boys nello scorso mercato estivo dal Neuchâtel Xamax, è elettrizzato dall'idea di affrontare l'Inter, avversaria domani a Berna per la terza giornata di Champions League: "Affrontiamo una grande squadra con grandi nomi - le sue parole al sito ufficiale del club elvetico -. Quando penso a Lautaro Martinez o Marcus Thuram in attacco, so che dovremo affrontare un'enorme quantità di qualità. Detto questo, avremo ambizione, vogliamo vendere care la pelle. Quando entro in un campo di calcio, lo faccio sempre con l’intenzione di vincere".

A proposito della vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato a spese del Lucerna, Athekame ha aggiunto: "Eravamo tutti consapevoli che nella nostra situazione dovevamo assolutamente ottenere i tre punti. Spero che la vittoria inneschi qualcosa, che possa darci spinta e fiducia".