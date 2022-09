"L'Inter sembrava forse l'avversario più facile del girone sulla carta, ma in campo non è sembrato così. Aveva una forza enorme. Per i primi venti minuti non ci hanno fatto prendere palla, non ci hanno lasciato respirare e hanno segnato. Non possiamo metterci in testa che alla fine chiuderemo con uno zero in classifica. Dobbiamo andare avanti, scrollarci di dosso le due sconfitte e cercare di agguantare punti altrove". Questa l'opinione di Vaclav Jemelka, difensore del Viktoria Plzen, dopo la sconfitta contro i nerazzurri nella zona mista della Doosan Arena. Viktoria colpito ancora una volta da Edin Dzeko: "È un grande attaccante. La gente si aspetta gol da lui e lui li dà. Inoltre, il Plzen è probabilmente il suo avversario preferito. È estremamente difficile difendere su di lui".