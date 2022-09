Dopo la cinquina rimediata contro il Barcellona, il Viktoria Plzen debutta in Champions League tra le mura amiche della Doosan Aréna nel match di martedì contro l'Inter. Nel tentativo di far valere un fattore campo che negli ultimi tempi ha fatto la differenza per la compagine di Michal Bilek: il Plzen ha vinto le ultime otto partite europee casalinghe e non perde nel proprio stadio dallo 0-5 contro il Real Madrid alla quarta giornata della Champions League 2018-2019.