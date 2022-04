Cosa hai detto alla squadra tra il primo e il secondo tempo?

“Abbiamo parlato apertamente come sempre. Secondo me è stato anche perché loro al primo tempo sono andati a mille e con loro fai fatica, poi devo capire perché noi abbiamo giocato così. Nel secondo meritavamo un gol e non siamo riusciti a farlo. Qui a San Siro non è facile, dispiace per il primo tempo ma guardiamo avanti”.

I movimenti dei quinti, come Perisic che tagliava dentro, vi hanno messo in difficoltà. Chi dei tuoi ha il passo per giocare all’Inter?

“La seconda domanda… ci sarà tempo per parlarne, ce ne sono forti e che possono migliorare. Per quanto riguarda i tagli sono cose vere, sono cose che fanno da inizio anno e in questo sono tra i migliori in Italia e in Europa. Se non riesci a prendere il primo duello è già un problema. Al primo tempo sembrava avessero una gamba diversa da noi, poi devo ancora vedere quanto noi non eravamo sul pezzo”.

Ilic che tipo di giocatore può diventare?

“È un 2001 se non sbaglio, se ne parla anche poco ma le sue doti sono tante. Ha corsa e qualità. Deve fare ancora uno o due anni di crescita e poi può essere pronto per una grande squadra”.