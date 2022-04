A pochi minuti da Inter-Verona, Maurizio Setti, presidente dell'Hellas, si sofferma per una breve analisi ai microfoni di DAZN: "Portare via i punti da San Siro sarebbe bello perché non ci siamo mai riusciti, ma siamo contro i campioni d'Italia e contro una squadra fortissima. Ce la giochiamo, ma sappiamo che partiamo da sfavoriti. Noi veniamo da anni in cui abbiamo costruito un percorso molto intenso, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa di più dal punto di vista dello sforzo fisico. Questo prima non c’era, quindi abbiamo scelto di cambiare subito e siamo riusciti a fare una bella cosa".