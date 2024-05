Non convocato per la partita di questa sera contro l'Inter, il portiere del Verona Lorenzo Montipò sarà comunque presente allo stadio Bentegodi, insieme all'ex attaccante scaligero Emil Hallfredsson, per ricevere la targa della 15° Edizione rispettivamente del premio 'Fair Play Sante Begali', che sarà consegnato da Pier Giorgio Begali, figlio dello storico giocatore dell’Hellas Verona dal 1949 al 1962, capitano della prima storica promozione in serie A nel 1957.