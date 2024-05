Intervenuto a Radio TV Serie A, il difensore dell’Hellas Verona, prossimo avversario dell'Inter, Giangiacomo Magnani , parlando del ruolo del difensore ha tirato in ballo il nerazzurro Alessandro Bastoni: "Nel calcio moderno ci sarà sempre questa tendenza a dover essere in grado di fare più ruoli, il centrale a 4 e il braccetto a 3 sono due lavori simili ma che necessitano di caratteristiche diverse. Il terzo moderno deve avere inserimento, pensiamo all’Atalanta e a Bastoni dell’Inter. Si sta sempre più abbandonando il concetto del centrale strutturato, poco mobile, forte fisicamente, si punta ad un giocatore più versatile e offensivo. Io preferisco la difesa a 4 anche se ho giocato prevalentemente a 3, perché amo la linea e il fuorigioco. È paradossale ma preferisco giocare a zona" ha detto prima di essere interpellato sul campione d'Italia, nonché suo ex compagno al Verona, Federico Dimarco.

Su Federico Dimarco:

"Gli voglio un bene dell’anima, a Verona abbiamo passato gran parte del nostro tempo insieme, è sempre stato molto inquadrato. Abbiamo fatto una vacanza insieme e ricordo la sua dedizione anche nell’alimentazione, tutto con un grande obiettivo. Non mi stupisce dove è arrivato, so i sacrifici che ha fatto e sono contento di dove sia ora. Mi aspettavo che ottenesse grandissimi risultati perché ha sempre dimostrato grandi qualità, grandissima tecnica, visione e corsa. Forse per assurdo giocare in un grande club lo ha aiutato perché lo ha fatto crescere ma gli ha tolto un po’ di impegno difensivo, gli ha dato la possibilità di esplodere in quello che sa fare meglio, cioè giocare nella metà campo avversaria".