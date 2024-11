E' Filip Stankovic, il grande ex della partita, a 'chiudere' la sala conferenze di San Siro dopo Inter-Venezia 1-0. Le parole del portiere:

Quanto sei contento della tua prestazione? Qual è la cosa più importante che vi portate a casa?

"Sono contento per me, ma anche di aver aiutato la squadra. Ci portiamo via il coraggio e di essere gruppo. Siamo un bel gruppo. Dobbiamo essere più compatti e non abbatterci, portando sempre il nostro gioco. Dobbiamo andare avanti così".

Hai sentito tuo padre prima della partita?

"Certo. Lo sento sempre. Mi ha detto di giocare tranquillo e di concentrarmi su me stesso".

Hai la sensazione che questo potrà essere il tuo stadio tra qualche anno?

"Non ci penso. Sono concentrato sul Venezia e sulla prossima partita".

Cosa ne pensi della parata di Sommer su Oristanio?

"Una grande parata. Da Handanovic e Sommer, con cui mi sono allenato, cerco di rubare il più possibile".

Riccardo Despali