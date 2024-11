Filip Stankovic, portiere del Venezia, ha parlato a DAZN dopo la partita contro l'Inter: "Non mi piace fare la classifica dele parate più importanti, se devo sceglierne una è quella su Calhanoglu, perché non l'avevo vista partire. San Siro? Molte emozioni sempre. Ringrazierò sempre il mister che mi ha dato fiducia, cerco di ripagarla in ogni modo. Sono contento di lavorare con lui e andare avanti. All'inizio giocavo fuori, mio fratello grande faceva il portiere. Poi abbiamo cambiato. Con papà ci allenavamo ai campetti, tirava molto bene e ci allenava", ha detto.