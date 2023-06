"Juric ha un contratto, siamo molto contenti. Non si può mai sapere ma sono convinto che rimarrà con noi anche nella prossima stagione" dice il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati a DAZN prima del fischio d'inizio della 38esima giornata di campionato in casa contro l'Inter.

Non sapere se questo ottavo posto valga o no l’Europa vi preoccupa?

“Non è preoccupazione che provo, un eventuale ottavo posto e la conseguente Europa sarebbero cose positive per il Torino e non una preoccupazione. Abbiamo i parametri per rinforzare la rosa e siamo pronti. Ma oggi siamo concentrati sull’Inter".