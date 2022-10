E' Michal Bilek il primo allenatore ad accomodarsi nella sala conferenze stampa di San Siro dopo il triplice fischio di Inter-Viktoria Plzen 4-0. Ecco le sue parole:

Avete resistito 35 minuti prima di incassare due gol: come è girata la gara?

"Abbiamo cercato di mantenere la gara bloccata sullo 0-0, poi ci sono state due azioni offensive loro che purtroppo non siamo riusciti a contrastare. È un peccato, penso che fino a quel momento abbiamo giocato abbastanza bene, nel secondo tempo si è vista tutta la forza dell'Inter, è una sconfitta ma contro una squadra molto forte".

Cosa dirà ai suoi giocatori?

"Parleremo degli errori fatti e impareremo le lezioni, però la qualità dell'avversario è stata semplicemente superiore, impressionante. Penso che dopo il primo gol segnato si siano calmati e purtroppo noi non siamo stati capaci di contrastare i loro attacchi. I primi due gol sono stati decisivi, poi è diventato troppo difficile per noi. Adesso cercheremo di continuare a giocare come sappiamo fare, a partire dalla gara col Barcellona".

Pensa che questa Inter possa dare fastidio anche alle favorite per vincere la Champions?

"Io credo che l'Inter abbia dimostrato la sua qualità in ogni gara giocata finora, ha battuto il Barcellona e questo vuol dire tanto. È una squadra di un altro livello rispetto a noi, non so fino a dove possano arrivare, ma hanno un potenziale enorme e tantissima qualità. Gli auguro di arrivare lontano".