A quattro giorni dalla sfida di campionato con l'Inter, il Venezia aggiunge un tassello alla sua rosa regalando a Eusebio Di Francesco Cheick Condé, centrocampista 23enne guineano acquistato a titolo definitivo dallo Zurigo. "Sono davvero entusiasta di essere qui e desidero esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia, al mio agente e a tutta la dirigenza del Venezia per la fiducia che hanno riposto in me - ha detto Condé dopo aver firmato un contratto che lo legherà al club arancioverde fino al 2027 -. Ho seguito la Serie A per molti anni, so quanto sia un campionato competitivo e difficile e ora che ho l’opportunità di giocarci, mi sento molto determinato. Ai tifosi voglio dire di continuare a crederci fino alla fine. Sono convinto che restando uniti e continuando a lavorare duro possiamo raggiungere il nostro obiettivo£.