Il Monterrey, avversario dell'Inter nel girone del prossimo Mondiale per Club, ha annunciato nelle scorse ore l'ingaggio del leggendario difensore Sergio Ramos, che si è legato ai Rayados firmando un contratto di un anno. "E' un piacere essere qui, ho tanta voglia di cominciare", ha dichiarato l'ex Real Madrid. Che per l'esperienza in Messico ha scelto la maglia numero 93, il minuto iconico del gol segnato nella finale di Champions League contro l'Atletico Madrid che consegnò la Decima ai blancos.