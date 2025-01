Novità in casa Milan. Kyle Walker è disponibile per il derby in programma domenica pomeriggio a San Siro contro l'Inter. Come riportato dal comunicato apparso sul sito della Lega Serie A il difensore inglese, arrivato dal Manchester City durante la finestra invernale di calciomercato, è stato inserito nella lista del club rossonero.

A fargli spazio è Emerson Royal, ai box per un infortunio. Da capire se Coincecao lo farà esordire proprio contro l'Inter in campionato.