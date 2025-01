Il Lecce perde un giocatore a pochi giorni dalla sfida del Via del Mare contro l'Inter, fissata in calendario domenica con calcio d'inizio alle ore 18. Il club salentino ufficializza attraverso un comunicato "di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rémi Oudin all’U.C Sampdoria".

Il fantasista francese classe '96 scende quindi in Serie B per indossare la maglia blucerchiata, offrendo a Giampaolo una soluzione in meno per la trequarti che sarà orfana anche di Banda (che prosegue il lavoro a parte) e Rafia (alle prese con le terapie per il recupero dall'infortunio).