L'Empoli ha scelto Aurelio Andreazzoli come nuovo tecnico per sostituire Paolo Zanetti, esonerato dopo il 7-0 di Roma. Si tratta di un ritorno per l'ex tecnico della Roma, che ha firmato con il club toscano un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione. Nelle prossime ore, Andreazzoli comincerà a preparare la partita con l'Inter, in programma domenica all'ora di pranzo, allo stadio Castellani.