Doppio innesto per il Lecce che si rinforza in vista della Serie A aggiungendo una pedina per attacco e difesa. Se nel settore avanzato arriva infatti la prima punta Joel Persson Voelkerling, classe 2003 dalla Roma, nel reparto arretrato il club pugliese ha comunicato l'ingaggio di Federico Baschirotto, centrale proveniente dall'Ascoli.

Giacomo Principato