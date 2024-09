L'Udinese si rialza subito dopo il primo ko stagionale arrivato domenica all'Olimpico contro la Roma e batte agevolmente la Salernitana strappando il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un bel viatico anche in vista del difficile impegno di campionato di sabato prossimo che metterà i friulani di fronte all'Inter campione d'Italia: "Era importante giocare una grande partita, l'abbiamo fatta e ora prendiamo slancio per la sfida con l'Inter", ha spiegato Oier Zarraga, centrocampista dei bianconeri, intervenendo in conferenza stampa.