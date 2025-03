Florian Thauvin ha saltato l'ultimo match dell'Udinese, quello perso in casa col Verona, per infortunio. La speranza dei friulani è quello di riavere il francese già per la sfida di San Siro contro l'Inter subito dopo la sosta.

"Per l’Inter? Sì, dovrei esserci, ci tengo molto. Mi hanno detto che guarirò in una settimana, al massimo potranno essere 10 i giorni perché si risolva tutto al meglio", ha detto l'ex Newcastle e Marsiglia ad alcuni amici allo stadio come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Per Thauvin si tratta di una fascite plantare alla pianta del piede destro. "Un contrattempo fastidioso, che condiziona l’appoggio corretto dell’arto - spiega la rosea -. La speranza (sostenuta dal parere medico) è quindi quella di vederlo all’opera a San Siro, domenica 30".