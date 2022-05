Intervistato dai canali ufficiali dell’Udinese, il portiere friulano Marco Silvestri analizza il match perso oggi di misura contro l’Inter: “Sono contento e orgoglioso. Oggi siamo stati un po’ sfortunati, ma al di là degli episodi abbiamo fatto una grandissima partita. C’è la soddisfazione per aver messo in difficoltà una squadra che lotta per lo scudetto. Il fatto che non siamo contenti del risultato è segno di maturità. Queste gare è sempre un peccato perderle, non ci piace. Uscire rammaricati dopo aver giocato contro l’Inter, che perdendo oggi sarebbe stata fuori dai giochi, è un buon segno perché siamo consapevoli di chi siamo e di cosa facciamo in campo. Le ultime settimane sono state toste, ma tendo ad avere continuità di prestazioni. Oggi sono soddisfatto a livello personale e di squadra”.