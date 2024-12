A margine dell'happening natalizio dell'Udinese, Gokhan Inler ha parlato della grande attesa di Alexis Sanchez per il suo secondo debutto con la maglia bianconera, che potrebbe avvenire domani in una gara particolare per lui, ovvero la sfida di Coppa Italia contro quell'Inter dove militava la scorsa stagione: "Il Niño adesso si sente Niño, è carico. Vuole esserci, vuole vincere, come sono stato io. Io e lui siamo due vincitori, lui vuole rientrare. Alexis non parla tanto, ma dimostra il suo carisma”.