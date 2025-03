In vista della sfida contro l’Inter al rientro dalla sosta per le nazionali, il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sui prossimi avversari dei friulani.

Alla domanda su quale sia, a suo avviso, la squadra più forte della Serie A, l’allenatore non ha avuto dubbi:

“Penso di sì, l’Inter è la squadra più forte. Anche Napoli e Atalanta sono ottime squadre, ma finora l’Inter sembra avere qualcosa in più: hanno esperienza, grande qualità individuali, un’organizzazione solida e tifosi molto appassionati. Sono un grande club".

Runjaic ha poi ricordato i precedenti stagionali, nei quali la sua Udinese è uscita sconfitta sia in campionato che in Coppa Italia:

“Abbiamo perso con loro già due volte in stagione, speriamo di fare meglio al terzo tentativo".