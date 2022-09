Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Udinese-Inter: "Aggettivo per descrivere l'avvio di campionato? Stupefacente. Noi dobbiamo vivere partita per partita, sarebbe sciocco montarsi la testa all’inizio di stagione. Ci serve da autostima e per le capacità di progredire. La squadra ha margini di miglioramento e il nostro allenatore sa quel che vuole ottenere e anche il metodo per ottenerlo. Sottil ha grandi qualità tattiche, è un perfezionista. L’ho avuto quattro anni come giocatore e conoscevamo l’uomo e il professionista, abituato a dar tutto. Abbiamo scelto lui e le cose vanno bene, siamo felici", ha concluso.