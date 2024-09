Insieme a Kosta Runjaic, è Lorenzo Lucca a presentarsi in sala conferenze alla Bluenergy Arena per commentare la sconfitta rimediata contro l'Inter: "Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti d'Europa, abbiamo preso però dei gol evitabili e forse l'abbiamo riaperta troppo tardi. Lavoreremo per migliorare già con il Lecce".

Che obiettivo hai in stagione?

"Sono molto concentrato in settimana, sono entrato e ho cercato di aiutare la squadra come chiesto dal mister".

Ti aspettavi la panchina?

"Mi metto sempre a dispostizione del mister, se il mister mi fa giocare o subentrare non è un problema, do sempre tutto".