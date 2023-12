La doppietta di Lorenzo Lucca non è bastata all'Udinese per strappare i tre punti contro il Verona. Intercettato dai canali ufficiali del club friulano, l'attaccante esprime tutto il suo dispiacere puntando già il mirino verso San Siro: "C’è rammarico per i tre punti persi. La partita era quasi finita, ora dobbiamo pensare a lavorare questa settimana per portare punti a casa contro l’Inter".

"Gli obiettivi? Sono sempre gli stessi: dare il 100% tutte le settimane e aiutare la squadra il più possibile con i gol - conclude l'ex Pisa e Ajax -. Dobbiamo lavorare forte e andare a Milano con la consapevolezza che siamo una squadra forte e che possiamo giocarcela con tutti".