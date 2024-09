Parlando ai canali ufficiali dell'Udinese, Hassane Kamara ha espresso la sua delusione per la sconfitta dei friulani contro la Roma aggiungendo un auspicio per il futuro: "Abbiamo iniziato male, non c’eravamo sulle seconde palle e non abbiamo avuto abbastanza qualità in possesso. È una partita che può aiutare la squadra, perché da questa gara dobbiamo imparare come giocare contro le big. Dobbiamo rivedere il match in settimana e continuare a lavorare, eravamo felici per il primo posto in classifica, ma se vogliamo stare in alto dobbiamo migliorare, avere fiducia in noi stessi ed essere svegli”.

Un pensiero anche ai sostenitori bianconeri: “Un grazie ai tifosi, li abbiamo sentiti per tutta la partita e questo è bello. Loro si aspettano che giochiamo bene e vinciamo le partite, quindi dobbiamo continuare a lavorare per rendere tutti felici”.