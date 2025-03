Gokhan Inler, interpellato dal giornale turco Fanatik, ha parlato dell'Udinese a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter. Di seguito le parole raccolte da TuttoUdinese: "All'Udinese in 7 mesi ci siamo assicurati la permanenza in campionato. In realtà, anche questo è un grande successo. Sono 30 anni di fila che restano in Serie A. Per me questo è un gradino. Speriamo di poter puntare in futuro anche all'Europa. Il campionato italiano è molto difficile. Se guardiamo i budget, lottiamo con un budget che è un terzo rispetto alle grandi squadre", ha detto.