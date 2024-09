Gokhan Inler, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, fa il punto della situazione in casa Udinese ai microfoni di Chiamarsi Bomber. Si parte dall'ex nerazzurro Alexis Sanchez, al momento ai box per un problema al polpaccio: "Avrà sicuramente bisogno ancora di un po' di tempo. Dispiace che non possa giocare, ma l'ho visto molto carico e motivato, anche parlandoci prima che firmasse. Lui è molto contento e quando rientrerà darà il massimo. Lo vedo molto motivato".

Lo svizzero si sofferma poi sulla prossima sfida con l'Inter, concentrandosi su Lautaro Martinez: "Sappiamo che è un giocatore fortissimo, e anche un uomo spogliatoio: mi piace la sua attitudine ed il suo carattere. Noi sicuramente vogliamo fare bene".