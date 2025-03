"Siamo un po’ amareggiati non si gioca così contro l’Inter nel primo tempo", ha detto Jaka Bijol anche ai canali ufficiali del club friulano dopo l'analisi fatta in conferenza stampa del Meazza a margine del ko incassato contro l'Inter. "Abbiamo sbagliato cose semplici, ne abbiamo parlato - ha continuato -. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare il nostro calcio ed abbiamo messo l'Inter in difficoltà. Peccato non avere portato un punto a casa ma giocare solo un tempo a San Siro non basta" ha aggiunto prima di parlare del compagno Solet.

Sull'autore del gol dei bianconeri:

"Sapevamo da subito che Solet è un giocatore molto forte e siamo sicuri che faccia sempre bene, lo ha dimostrato e sono felice per lui e la squadra.

Abbiamo creato una buona atmosfera quest’anno e si vede ma vogliamo fare di più e giocare ogni partita per vincere".