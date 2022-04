Domani il recupero con la Fiorentina, domenica l'Inter: si prospetta un tour de force per l'Udinese, non troppo abituata a giocare due partite a settimana. Per questo motivo, Gabriele Cioffi, tecnico dei bianconeri, ha chiesto uno sforzo extra ai suoi giocatori per chiudere bene una stagione in cui la salvezza è stata già ampiamente centrata: "La squadra sta bene sia mentalmente che fisicamente, faremo 5 partite in 15 giorni quindi la cosa più importante sarà gestire la fatica mentalmente, mantenere alte le energie nervose per restare in partita e leggere bene il momento. In sintesi: possiamo permetterci un piccolo calo atletico, ma dovremo compensare con il 200% di attenzione".