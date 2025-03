Arriva in sala conferenze a San Siro Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, che coi cronisti presenti analizza l’andamento della partita contro l’Inter. Ecco le sue parole che FcInterNews.it vi propone col suo inviato a San Siro:

Cosa è cambiato nell'Udinese da un tempo all'altro? Dopo il gol di Solet è sembrata un'altra squadra.

"Abbiamo parlato all'intervallo, siamo venuti qui per fare bene e siamo stati bravi a creare delle occasioni. Nel primo tempo non abbiamo fatto niente, poi abbiamo messo l'Inter in difficoltà. Dopo il 2-1 abbiamo pressato ma non siamo riusciti a prenderci un punto. Un tempo a San Siro non basta".

Siete comunque arrivati a San Siro con 40 punti.

"Sì, ma non vogliamo pensare a questo. Dobbiamo pensare a vincere tutte le partite. Anche oggi volevamo un punto, ora però pensiamo al Genoa. Sono sicuro che possiamo prenderci punti".

Su Solet.

"Vediamo tutti che è un gran giocatore, ha un carattere vincente. Si vede che ha fatto tante partite importanti, è bello giocare con lui. Abbiamo fatto bene insieme".

Di te si parla in ottica mercato, anche in orbita Inter. Cosa significa per un giocatore essere seguito da club importanti?

"Sono qui da tre anni, so che in Italia si parla tanto. Ora non guardo più queste cose, sono sicuro che in estate qualcosa arriverà e farò uno step avanti"