"Stiamo attraversando un buon momento, stiamo giocando bene, ma c'è ancora tanto da migliorare". Parla così il centravanti dell'Udinese Beto dopo la vittoria per 3-1 ottenuta in rimonta contro il Sassuolo al Mapei Stadium. "Credo che questa sia stata una partita difficilissima - ha spiegato a DAZN il brasiliano entrato al 68' e autore di una doppietta -, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro da squadra e il risultato parla chiaro. Ringrazio tutti i tifosi venuti sin qui, senza di loro non sarebbe stato possibile: è stata una vittoria bellissima". Domenica prossima alle 12:30 i friulani ritornano alla Dacia Arena per sfidare l'Inter. "Adesso riposiamo e poi pensiamo partita per partita".