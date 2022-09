"Abbiamo fatto una grande partita, dal primo, anzi, dal quinto minuto all’ultimo". Così Tolgay Arslan ai microfoni di Udinese Tv dopo il successo per 3-1 in rimonta contro l'Inter. Una vittoria che ha "dimostrato la nostra forza. Abbiamo giocato con grande carattere, siamo un bel gruppo. Non siamo solo 11 giocatori forti, ma 15, 16, 20 giocatori forti. Ogni partita entra un altro, gioca un altro, cambiamo la partita dalla panchina. Continuiamo così". Sul tris siglato su cross al bacio di Deulofeu, Arslan racconta che era "andato in area anche cinque minuti prima, ma Gerry non ha giocato. Allora gli ho detto che se fosse risuccesso sarei stato là. Per la squadra e per i tifosi oggi è una grande vittoria".