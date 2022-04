Quali aspetti ti hanno infastidito nell'atteggiamento del Verona? "Quando subisci così, sai che sono forti ma aspetti qualcosa sempre dai tuoi: oggi invece non sei soddisfatto. Non sono contento di niente, però devo dire che loro sono entrati a tutto gas nel primo tempo e noi facciamo fatica".

Nel primo tempo c'è stata più qualità dell'Inter oppure influenzano gli obiettivi? "Sono d'accordo nel dire che l'Inter ha dominato nel primo tempo. Riguardando la partita devo capire quanto loro sono andati forte, visto che sono andati forte e hanno preparato benissimo la gara. Devo capire quanto è stata la loro bravura e quanto noi non siamo andati forte. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, giocando alla pari e meritando un gol. Ma loro si sono difesi bene".

Dopo le interviste mediatiche, Igor Tudor, allenatore de ll'Hellas Verona , interviene anche in conferenza stampa per commentare quanto avvenuto nel match contro l'Inter. FcInterNews.it vi riporta le parole del tecnico croato:

Che parere si è fatto dell'Inter? L'aveva vista così brillante?

"Ha spinto fortissimo nel primo tempo, nella ripresa di meno. La squadra è campione d'Italia, è dentro alla lotta Scudetto. Vediamo chi la vince, l'Inter ha tutti i mezzi".

Chi è la favorita per lo Scudetto?

"Sono a pari, non riesco a decidere. Sono tutte forti, a vincere sarà solo una ma tutte stanno facendo un campionato straordinario".

Rivedi qualche analogia tra il campionato del 2002 e quello odierno? Cosa consiglieresti alle combattenti?

"Difficile che io dia consigli, io alleno il Verona. Faccio il tifo per il calcio italiano, che è bellissimo. Non do consigli".

FcIN - Quale delle tre contendenti per lo Scudetto l'ha messa più in difficoltà tatticamente quando l'ha affrontata?

"Tutte e tre, alla pari. Devi essere sempre perfetto per affrontare perché vanno sempre a cento".