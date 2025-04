Impresa storica ieri per il Trabzonspor Under 19, che battendo l'Inter per 1-0 ha raggiunto le Final Four di Youth League per la prima volta nella propria storia. Un traguardo storico, che vale anche i complimenti al club azulgrana della Federcalcio turca: "Ci congratuliamo con il nostro rappresentante Trabzonspor, che ha ottenuto un altro primato arrivando tra le ultime quattro squadre del torneo, e auguriamo loro successo in semifinale", si legge nel comunicato dove si celebra anche il record di 40.368 spettatori, primato assoluto per un match della competizione europea giovanile.

Si aggiunge ai complimenti anche il Ministro dello Sport Aksin Bak, che ha dichiarato che a Trebisonda si è fatta la storia: "Vorrei anche ringraziare i nostri concittadini di Trebisonda, che hanno battuto il record di presenze alla UEFA Youth League sostenendo i nostri giovani". ha detto.