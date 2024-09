"Siamo arrabbiati e consapevoli di aver concesso troppo a una squadra forte e che ha qualità davanti" ha detto Duvan Zapata in conferenza stampa dopo il ko interno con la Lazio. "Più concedi, più rischi di subire gol: è un aspetto da migliorare per la prossima partita contro l'Inter. Ora riposiamo, in settimana capiremo come evitare gli errori e cercare di prepararci bene" ha detto l'attaccante del Torino, proiettandosi già al match di sabato prossimo in casa dei campioni d'Italia.

Vanoli dice che vi manca pazienza: come mai?

"A volte abbiamo la frenesia di giocare subito. Oggi eravamo sotto, dovevamo pareggiare e ci veniva di rischiare più velocemente la giocata. Dovevamo girare palla più velocemente, sono cose che miglioreremo con il tempo e impareremo dagli sbagli per alzare il livello".

Qual è la forza di questa squadra?

"Noi la capiamo...Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo alzare il livello: le prestazioni ti portano in alto. Magari una puoi vincere giocando male, ma poi perdi. Oggi abbiamo messo in difficoltà la Lazio a momenti, ma abbiamo concesso troppo".

Qual è l'assetto migliore per l'attacco?

"Il nostro punto di forza è rispettare il piano di gioco. Era fondamentale oggi cercare i quinti, nel primo tempo lo abbiamo fatto poco: erano spesso liberi. In attacco c'è una bella concorrenza, la giornata scorsa abbiamo segnato in tre e oggi ha segnato ancora Adams che fa bene alla squadra. Il mister ha tanta scelta, dobbiamo avere calma e capire gli errori".