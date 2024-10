Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di San Siro: "Zapata? Incrociamo le dita, aspettiamo gli esami strumentali. Espulsione di Maritan? Un giocatore della sua esperienza non può fare un errore simile, faccio grandissimi complimenti alla mia squadra. Dobbiamo migliorare nell'attenzione alle marcature in area, lo spirito è stato comunque eccezionale. La squadra ha valori, da riassemblare perché sono cambiati tanti giocatori. Poi dobbiamo crederci di più, perché gli ultimi dieci minuti certificano il valore. Un allenatore deve essere bravo a lavorare sugli aspetti positivi. Non ci siamo mai illusi e nemmeno persi d'animo. La prestazione di stasera certifica dei valori e la strada è giusta. Stiamo diventando pensanti e ci rallenta un po' le giocate. Ma stasera, in dieci, i ragazzi hanno dimostrato certificazione e idea".