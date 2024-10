Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato così a Sky Sport: "Sono un po' sorpreso perché stiamo facendo un buon percorso, la cosa veramente bella è che il mister ha tanta fame e vuole rilevare ogni problematica tecnica e delle situazioni nervose. E anche delle problematiche che si possono avere quando si perde una partita. Abbiamo tutto per fare bene".

Su Che Adams: "L'ho seguito anche in Premier, ho provato a prenderlo a gennaio scorso essendo in scadenza, ma il Southampton ha chiesto tantissimi soldi. Ho fatto capire al giocatore che uno step in Italia può far bene per la sua crescita. Sono convinto che ha grandissime qualità per far bene qui in Italia".

Vagnati ha parlato anche di Ricci: "Non voglio parlare di squadre, Ricci l'abbiamo preso quando era giovanissimo. Devo dire che è stata un'operazione importante, il presidente ci ha creduto. E' stato bravissimo il ragazzo a credere nel lavoro, è cresciuto tanto sul piano fisico e muscolare, penso possa giocare con qualsiasi allenatore e in qualsiasi campionato. Sentenza UE toglie forza alle società? Dipende da come verrà interpretata. Magari ci saranno conseguenze sul cambio norme".