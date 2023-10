Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, si presenta a DAZN per anticipare i temi della sfida con l'Inter, parlando in particolare di Nemanja Radonjic: "In generale, il talento, a meno che non sia assoluto, deve essere accompagnato dalla professionalità. Il calcio è uno sport di squadra, bisogna adattarsi alle dinamiche dello spogliatoio. E' un ragazzo a posto, il nostro mister è la persona migliore per tirare fuori il meglio da lui".