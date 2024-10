Samuele Ricci, regista del Torino, ha parlato così a Sky Sport dopo il ko con l'Inter: "Espulsione? Son cose che possono accadere, sono errori ma il calcio è anche questo. Dopo il rosso lo spirito c'è stato, abbiamo sofferto, ma d'altronde anche in parità numerica avremmo sofferto. Ci portiamo dietro le cose positive. Futuro? (Si è parlato del City, ndr). Ho imparato a capire che quando fai bene escono tantissime voci, alcune vere e altre no. Fanno piacere, non bisogna montarsi la testa. Devo migliorare ancora su tantissime cose. Miei amici mi inviano articoli, ma cerco di pensare alle cose concrete".

"Zapata? Noi tutti speriamo che sia il meno possibile, era preoccupato e non si meriterebbe un infortunio pesante così. Speriamo non sia niente di che, mi dispiacerebbe tantissimo".