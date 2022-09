Il viceallenatore del Torino Matteo Paro commenta così il match perso per 1-0 contro l'Inter a San Siro: "I ragazzi hanno interpretato bene la partita, abbiamo cercato di muovere bene il pallone - le sue parole a Torino Channel -. La squadra ha giocato con personalità per lunghi tratti, creando situazioni pericolose. Contro queste grandi squadre devi segnare, perché sei sempre a rischio: purtroppo è arrivato il gol nei minuti finali. Nella ripresa potevamo gestire un po' meglio alcune situazioni, ma la gara dei ragazzi è stata comunque ottima. Meritavamo almeno un gol viste le occasioni create".

Come è cambiata la squadra quest'anno nelle gare contro le big?

"Stasera, come a Bergamo, abbiamo imposto il nostro gioco anche contro una grande squadra come l'Inter. Abbiamo concesso poco, deve essere uno stimolo in più per crescere".

Su cosa bisogna lavorare in vista della prossima gara?

"Dobbiamo recuperare le energie, ci aspetta una gara difficile con il Sassuolo. Dobbiamo mantenere la concentrazione e pensare a come poter far male ai neroverdi".