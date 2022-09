Siete riusciti a mettere in campo quello che avevate preparato? "Noi analizziamo l'avversario e lavoriamo tutti insieme. Abbiamo un piano per la partita e penso che l'abbiamo seguito per 70'. Gli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto ma anche questo è normale a San Siro contro l'Inter".

Valentino Lazaro , esterno del Torino, commenta ai microfoni di Torino Channel il match perso oggi in extremis sul campo dell'Inter: "Abbiamo perso sfortunatamente. Non è mai facile giocare a San Siro contro una grande squadra. Abbiamo combattuto duramente e meritavamo un pareggio. Dobbiamo pensare alla prossima".

Come ti senti?

"Sono contento per la fiducia del mister. Io voglio giocare sempre, ma ci sono tanti grandi giocatori. Io lavoro duro e voglio farmi trovare pronto".

Qual è il tuo rapporto con Singo?

"Io penso che Singo sia un ottimo giocatore. Ha grandi qualità. Abbiamo bisogno di Singo. Siamo una squadra e ci sono giocatori forti in tutti i reparti, anche sulle fasce. Io posso giocare sia a destra che a sinistra. Al momento sto agendo più a destra".

Senza Juric in allenamento siete comunque riusciti a parlare con lui?

"Speriamo che possa tornare presto perché abbiamo vinto l'altra partita per lui e volevamo vincere oggi per lui. Gli auguriamo una buona fortuna per il suo ritorno".