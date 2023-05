Fresco di rinnovo con il Torino fino al 2025, Yann Karamoh ha rilasciato un'intervista per i canali ufficiali del club granata, proiettandosi all'ultimo impegno stagionale che vedrà la squadra di Ivan Juric affrontare l'Inter, sua ex squadra: "Ci stiamo preparando alla partita con l'Inter con il sorriso, dobbiamo confermare tutto il lavoro fatto quest'anno - le parole del francese -. E' troppo importante finire il campionato con una vittoria. Avere la carica di tutti i tifosi per me è la cosa più bella, avere lo stadio pieno può aiutare la squadra. Penso che tutti i calciatori giochino per queste partite".