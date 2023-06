"In Italia si è cambiato, tante squadre senza obiettivi fanno punti e inguaiano chi lotta per qualcosa. L'Inter penserà un po' alla finale, ma a noi non ci deve interessare molto. Dobbiamo giocare come ultimamente". È uno dei concetti espressi in conferenza stampa da Ivan Juric, allenatore del Torino e domani avversario dell'Inter nell'ultima giornata di campionato.

Il tecnico granata fa il punto anche dall'infermeria: "Indisponibili a parte Radonjic e Lazaro? Solo loro due, gli altri sono a posto. Quanta pressione sentiamo? Nessuna. I ragazzi devono giocare felici e liberi". C'è spazio anche per un bilancio sulla stagione ormai ai titoli di coda: "La mia sensazione è che tutto il nostro gruppo di lavoro può fare meglio, ma abbiamo fatto benissimo. Tutti hanno lavorato bene, ho sensazioni positive per come si è costruito e come siamo cresciuto. Sono soddisfatto. Mi piacerebbe tanto vincere domani e arrivare ottavi, poi vediamo a cosa ci porta. Sarebbe un giusto premio per tutto il lavoro dei ragazzi".