"È un momento in cui non mi sento compiuto. Parto con un’idea, ma finora non sono riuscito a metterla in pratica. Tante cose bene, ma non sono riuscito soprattutto a dare ai tifosi certe emozioni come ci tenevo e come volevo". Lo sfogo è di Ivan Juric, allenatore del Torino intervenuto in conferenza stampa dopo il ko nel derby contro la Juventus.

I granata saranno gli avversari dell'Inter al rientro dalla sosta. Adesso secondo Juric servirà "ripartire più forte che mai tutti quanti, essere consapevoli delle cose negative e positive. Io sono il capo, vedo, decido, prendo, scelgo e sono sostenuto quindi è compito mio dare di più e meglio a questi ragazzi che, al di là che ogni tanto li stuzzico, mi hanno sempre dato tutto. Ai tifosi, come ho detto, anche se alle volte si vorrebbe dire frasi ad effetto, dico che c’è grande rammarico. Ma veramente. Dopo due anni e mezzo quando si hanno rapporti umani e personali e non riesco a dare quello che vorrei è una brutta roba: mi dispiace tanto. Penso però già alla prossima partita e al prossimo derby in cui cercheremo di batterli".